Одиннадцать украинских высших учебных заведений вошли в рейтинг лучших ВУЗов мира

КИЕВ. 9 июня. УНН. Одиннадцать украинских заведений высшего образования вошли в рейтинг лучших университетов мира по рейтингу QS World University Rankings 2023. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство образования и науки.

Детали

Высокую позицию в рейтинге среди украинских ЗВО занял Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (541-550 позиция).

В рейтинг вузов также вошли:

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (651-700);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (701-750);

Национальный университет "Львовская политехника" (801-1000);

Сумской государственный университет (801–1000);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200);

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001–1200);

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1001-1200);

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (1001–1200);

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201–1400).

Справка

QS World University Rankings – глобальное исследование и созданный на его основе рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения по показателю достижений в области образования и науки, начатый в 2004 году.

Напомним

В 2021 году четыре украинских учебных заведения вошли в рейтинги лучших университетов мира по разным специальностям.