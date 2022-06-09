Одиннадцать украинских высших учебных заведений вошли в рейтинг лучших ВУЗов мира
КИЕВ. 9 июня. УНН. Одиннадцать украинских заведений высшего образования вошли в рейтинг лучших университетов мира по рейтингу QS World University Rankings 2023. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство образования и науки.
Детали
Высокую позицию в рейтинге среди украинских ЗВО занял Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (541-550 позиция).
В рейтинг вузов также вошли:
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (651-700);
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (651-700);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (701-750);
- Национальный университет "Львовская политехника" (801-1000);
- Сумской государственный университет (801–1000);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001–1200);
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1001-1200);
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (1001–1200);
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201–1400).
Справка
QS World University Rankings – глобальное исследование и созданный на его основе рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения по показателю достижений в области образования и науки, начатый в 2004 году.
Напомним
В 2021 году четыре украинских учебных заведения вошли в рейтинги лучших университетов мира по разным специальностям.