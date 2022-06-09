Оккупанты днем били из минометов по Днепропетровской области: в одном из населенных пунктов перебита линия электроснабжения

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские оккупанты сегодня ударили из минометов по населенным пунктам Днепропетровской области. Об этом в своем Телеграм сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

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“О ситуации в области. Днем враг из минометов ударил по Анновке, что в Широковской общине. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет. Прилетело на территорию села в огороды, перебита линия электроснабжения. Завтра аварийные бригады должны все восстановить.

В других общинах в течение дня было спокойно”, – сообщил Лукашук.

Дополнение

Председатель Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в области. Ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Криворожского района.