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Оккупанты днем били из минометов по Днепропетровской области: в одном из населенных пунктов перебита линия электроснабжения

Оккупанты днем били из минометов по Днепропетровской области: в одном из населенных пунктов перебита линия электроснабжения

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские оккупанты сегодня ударили из минометов по населенным пунктам Днепропетровской области. Об этом в своем Телеграм сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Цитата

“О ситуации в области. Днем враг из минометов ударил по Анновке, что в Широковской общине. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет. Прилетело на территорию села в огороды, перебита линия электроснабжения. Завтра аварийные бригады должны все восстановить.

В других общинах в течение дня было спокойно”, – сообщил Лукашук.

Дополнение

Председатель Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в области. Ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Криворожского района.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область
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