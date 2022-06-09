Оккупанты начали систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине – глава Укрзализныци

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские оккупанты начали систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине. Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил глава Укрзализныци Александр Камишин, передает УНН.

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“После Дарницкого вагоноремонтного завода, на следующий же день, они ударили еще по одному из наших вагоноремонтных заводов. Они бьют системно ежедневно по нашей железнодорожной инфраструктуре”, — заявил Камышин.

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5 июня российские оккупанты ударили четырьмя ракетами по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве — один железнодорожник получил ранения.

По предварительным данным, во время атаки Киева российские оккупанты запустили ракеты из самолетов Ту-95, которые были в зоне акватории Каспийского моря.