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Оккупанты начали систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине – глава Укрзализныци

Оккупанты начали систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине – глава Укрзализныци

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские оккупанты начали систематически обстреливать вагоноремонтные заводы в Украине. Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил глава Укрзализныци Александр Камишин, передает УНН.

Цитата

“После Дарницкого вагоноремонтного завода, на следующий же день, они ударили еще по одному из наших вагоноремонтных заводов. Они бьют системно ежедневно по нашей железнодорожной инфраструктуре”, — заявил Камышин.

Дополнение

5 июня российские оккупанты ударили четырьмя ракетами по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве — один железнодорожник получил ранения.

По предварительным данным, во время атаки Киева российские оккупанты запустили ракеты из самолетов Ту-95, которые были в зоне акватории Каспийского моря.

Источник: УНН
Теги: война, обстрелы
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