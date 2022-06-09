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россияне сбросили бомбы с дронов на пограничные общины Сумской области - ОВА

россияне сбросили бомбы с дронов на пограничные общины Сумской области - ОВА

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Сумской области россияне сбросили бомбы на пограничные общины с дронов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы ОВА Дмитрия Живицкого.

Цитата

"Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами", – сообщил он.

Детали

В 16 часов с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.

"Оба события случились на территории Краснопольской общины. Пострадавших нет, поврежден дом", - добавил глава области.

Добавим

В четверг в Сумской области самолет Воздушных Сил Украины сбил крылатую ракету, что выпустили оккупанты.

Источник: УНН
Теги: дроны, бомба, Сумы и Сумская область
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