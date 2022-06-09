Новости: Общество
9 июня 2022, 22:55 • Галина Крижановская • 18180
россияне сбросили бомбы с дронов на пограничные общины Сумской области - ОВА
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Сумской области россияне сбросили бомбы на пограничные общины с дронов. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы ОВА Дмитрия Живицкого.
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"Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами", – сообщил он.
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В 16 часов с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел.
"Оба события случились на территории Краснопольской общины. Пострадавших нет, поврежден дом", - добавил глава области.
Добавим
В четверг в Сумской области самолет Воздушных Сил Украины сбил крылатую ракету, что выпустили оккупанты.
Источник: УНН
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