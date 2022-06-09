Глава Киевской ОГА прокомментировал информацию о возможности повторного наступления рашистов

КИЕВ. 9 июня. УНН. Глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба прокомментировал информацию о возможном повторном наступлении рашистов на столичный регион, пишет УНН.

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“Сейчас в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. Отмечу, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. На Киевщине укреплены оборонные линии и усиленный личный состав военных”, — написал Кулеба в своем Telegram-канале.

Детали

В то же время он призвал жителей быть бдительными: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения.

Напомним

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что российские захватчики, пытаясь посеять панику среди жителей деоккупированных городов Украины, рассылают фейковые сообщения о повторном наступлении на Киевщину.