Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 -0,0176 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
11220

Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец, один из символов Северодонецка

Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец, один из символов Северодонецка

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке, который является одним из символов города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

“Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города”, — написал он.

Гайдай подчеркнул, что российские оккупанты забросали Ледовый дворец снарядами.

“Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные — почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка... Вщент... Не простим, ублюдки!”, — добавил глава ОВА.

Напомним 

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Буряты отступили, потому что гораздо слабее наших защитников.

Источник: УНН
Теги: Северодонецк, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.