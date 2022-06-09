Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец, один из символов Северодонецка

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке, который является одним из символов города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

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“Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города”, — написал он.

Гайдай подчеркнул, что российские оккупанты забросали Ледовый дворец снарядами.

“Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные — почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка... Вщент... Не простим, ублюдки!”, — добавил глава ОВА.

Напомним

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Буряты отступили, потому что гораздо слабее наших защитников.