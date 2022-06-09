Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 -0,0176 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Сезонные овощи и фрукты поднимутся в цене, а выбор будет меньше - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
12510

Из-за санкций российские авиакомпании могут перенести бизнес в Турцию - Bloomberg

Из-за санкций российские авиакомпании могут перенести бизнес в Турцию - Bloomberg

КИЕВ. 9 июня. УНН. Некоторые авиакомпании из россии рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Основная цель — обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, возможность релокации в Турцию рассматривают Pegas Touristik, которой принадлежит Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group (перевозчик Azur Air). Представители авиакомпаний, как сообщается, ведут переговоры о лизинге самолетов.

Авиакомпании Azur Air и Nordwind в основном занимаются перелетами на туристических направлениях. Несмотря на то, что они базируются в рф, ими управляют турецкие бизнесмены.

По словам одного из источников, Anex Tour может разместить свое подразделение в Анталии. Группа ведет переговоры с Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, а также AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.

Напомним

Как сообщалось ранее, уже в ближайшее время из-за санкций авиакомпания “Аэрофлот” будет иметь проблемы с нехваткой запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus.

Источник: УНН
Теги: Россия, авиа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.