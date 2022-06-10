Подоляк: в войне ежедневно погибает 100 – 200 украинских военных

КИЕВ. 10 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек ежедневно. Об этом он заявил комментарии BBC, передает УНН.

Детали

Подоляк подчеркнул, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек ежедневно. Это самые большие цифры, которые были обнародованы за время войны.

Он отметил, что одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Он также добавил, что Украине нужны сотни, а не горстка мощнейших артиллерийских систем, которые может предоставить Запад.

По словам главы Офиса президента Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы иметь возможность достичь паритета с огневой мощностью россии и освободить оккупированную территорию.

Цитата

“Пока россия не терпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны”, — сказал он.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 31,7 тыс. человек, 1398 танков, 212 самолетов, 178 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.