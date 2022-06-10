Ситуация на фронте и путь Украины в ЕС: Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

“Говорили прежде всего об оборонной поддержке. Конечно, это ключевая тема. Проинформировал Эммануэля о ситуации на передовой, о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, о намерениях российских оккупантов и о нашем противодействии. Конечно, подробно говорили о европейской перспективе Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству. Затронули также тематику гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Благодарен, что мы с президентом Франции обсудили эту тему. Продолжим работать”, — сказал он.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона за их позицию в отношении российского диктатора владимира путина. Он поражен, что лидеры стран продолжают вести с им телефонные переговоры, когда война рф против Украины продолжается.