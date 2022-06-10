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Зеленский: есть определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов

Зеленский: есть определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов

КИЕВ. 10 июня. УНН. За последние сутки ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, в то же время есть определенный позитив на Запорожском направлении. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что фронтовая ситуация за сутки — без существенных изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся.

Цитата

“Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении. Я благодарен всем нашим защитникам, всем защитницам, благодаря которым это возможно. Благодаря которым мы выдержали уже 106 дней полномасштабной войны”, — сказал он.

Напомним

Зеленский рассказал, почему контроль над Украиной важен для россии.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Владимир Зеленский
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