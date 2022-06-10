Обсудили действия на трех уровнях: Зеленский рассказал о результатах совещания с чиновниками

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что 9 июня провел важное совещание с чиновниками. Обсудили поддержку малого и среднего бизнеса, развитие безопасности и промышленное обновление, информирует УНН.

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“Провел очень важное совещание с чиновниками. Экономика, бизнес, рабочие места. Обсудили действия на трех уровнях — то, что нужно сделать прямо сейчас, то, что можем сделать в ближайшее время, как бы сложно не было , и то, что обязательно сделаем после войны”, — сказал он.

Детали

Зеленский подчеркнул, что первое — это программа специальных грантов для поддержки малого и среднего бизнеса. То, что уже сейчас может обеспечивать новые рабочие места и новую налоговую базу.

Второе — это развитие нашего сектора безопасности в всех его аспектах. И сейчас, и в будущем. Это также вопрос о рабочих местах, вопрос о профессиональности, о технологичности.

“Сектор безопасности в Украине должен стать совсем другим, чем это было все эти 30 лет. От государственной границы и до каждой улицы, до каждой школы, до каждого объекта инфраструктуры — безопасность должна быть на сто процентов”, — отметил президент.

И третий аспект — это промышленное восстановление и привлечение инвестиций в государство. Локализация, индустриальные парки, поддержка государственного заказа, привлечение современных технологий в Украине.

Он добавил, что готовятся соответствующие государственные программы.

Напомним

Зеленский пообщался с Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины.