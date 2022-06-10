Зеленский: в Украине могут быть только те, кто защищает нашу независимость и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил, что в нашем обществе могут быть только те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту, передает УНН.

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“Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и в время войны, и тогда, когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. И эта деталь — фундаментальна. Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части — те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или другой экономической доктрины, не вопрос той или другой политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни. Конечно, я понимаю, что в части наших регионов сейчас любая экономическая активность — официальная или неофициальная — является вопросом просто выживания. Но если мы говорим о нормальной, стабильной и крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть служащие и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит”, — сказал он.

Зеленский отметил, что это официальная занятость. Уплата налогов. Максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве.

“И это полная модернизация государственных институций. Все, кто работает в украинской политике, кто влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что теневого в стране больше не будет”, — подчеркнул президент.

Напомним

Зеленский 9 июня провел важное совещание с чиновниками. Обсудили поддержку малого и среднего бизнеса, развитие безопасности и промышленное обновление.