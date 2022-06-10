"Честность является оружием против всего, что несет рф": Зеленский поблагодарил связистов за восстановление украинского телевизионного вещания в Харькове

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Харькове возобновили украинское телевизионное вещание. Российские захватчики совершили очередные обстрелы города в результате была повреждена телебашня. Благодаря усилиям технических специалистов жителям вернули украинское телевидение, передает УНН.

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"Благодарен нашим связистам, которые сегодня буквально за день возобновили в Харькове телевизионное вещание после утреннего обстрела. Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции – это тактика оккупантов, без которой они действительно не могут. Потому что открытость и честность также оружие против всего, что несет российское государство", - сказал он.

Напомним

Как писал УНН, в Харькове после обстрела исчез телевизионный сигнал.