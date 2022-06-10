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Зеленский: большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС

Зеленский: большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что большинство европейцев поддерживают интеграцию нашей страны в ЕС, передает УНН.

Цитата

“Говорил сегодня и с премьер-министром Черногории о пути наших стран к Евросоюзу. Фактически обменялись опытом. Продолжаем очень активно работать в всех странах Европейского Союза ежедневно, чтобы там все равно воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства — и на западе, и на востоке, и на севере, и на на юге Европейского Союза. Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока что сомневающиеся в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории”, — сказал он.

Напомним 

Зеленский пообщался с Олафом Шольцом, где заверил канцлера, что Кандидатство Украины в ЕС будет и в пользу Европы.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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