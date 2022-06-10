Новости: Общество
10 июня 2022, 02:00 • Юлиана Росковинская • 19770
Подоляк назвал оружие, которое поможет эффективно освобождать территорию Украины от оккупантов
КИЕВ. 10 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что эффективно освободить украинские территории от оккупантов помогут реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом он сообщил в интервью BBC, передает УНН.
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“Думаю, западным правительствам не хватает данных разведки и контрразведки по этому вопросу. Им не помешало четче понимать количество оружия, которое использует россия, в том числе РСЗО. В нас будет паритет, как только мы будем иметь от 150 до 300 РСЗО, тогда мы сможем эффективно освобождать нашу территорию”, — подчеркнул Подоляк.
Напомним
Подоляк назвал единственный путь к победе Украины.
Источник: УНН
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