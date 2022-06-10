В Херсонской области авиация ВСУ ударила по позициям оккупантов в 5 населенных пунктах

КИЕВ. 10 июня. УНН. Воздушные силы ВСУ нанесли удары по позициям российских оккупантов сразу в 5 населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг", передает УНН.

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“Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной. Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует происки к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет. Нашей авиацией нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым составам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонщины”, — говорится в сообщении.

Детали

По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожены 33 рашисты, реактивная система залпового огня “Град”, несколько единиц бронированной техники, 3 составы боеприпасов и 2 горюче-смазочных материалов. Остальные вражеские потери уточняются.

Корабельная группировка черноморского флота держит наготове к осуществлению ракетных ударов 4 надводных корабля и 1 подлодку, вместе с ими на чередовании 1 ВДК.

“Угроза ракетных атак остается, вероятность морской десантной операции — очевидно поставлена ​​на паузу. Остаемся сознательными и бдительными, правильно и быстро реагируем на сигналы воздушной тревоги, доверяем силам обороны, верим в нашу победу”, — добавили в ОК “Юг”.

Напомним

Украинские защитники отбили семь вражеских атак в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 33 единиц военной техники.