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СМИ: "Газпром" и еще десятки российских компаний могут переехать из ЕС в Турцию

СМИ: "Газпром" и еще десятки российских компаний могут переехать из ЕС в Турцию

КИЕВ. 10 июня. УНН. В последние недели россия и Турция обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Habertürk.

Детали

В течение последних 48 дней россия и Турция, по данным журналиста издания Четинера Четина, активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции ЕС, из Европы к Стамбула.

“По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая „Газпром“, перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбула. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле”, — сказал Четин.

Он подчеркнул, что перед визитом главы российского МИД сергея лаврова в Турцию туда прибыла российская делегация, обсудившая предварительные условия переноса офисов российских компаний из Европы.

Напомним

Некоторые авиакомпании из россии рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Основная цель — обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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