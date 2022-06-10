СМИ: "Газпром" и еще десятки российских компаний могут переехать из ЕС в Турцию

КИЕВ. 10 июня. УНН. В последние недели россия и Турция обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Habertürk.

Детали

В течение последних 48 дней россия и Турция, по данным журналиста издания Четинера Четина, активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции ЕС, из Европы к Стамбула.

“По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая „Газпром“, перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбула. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле”, — сказал Четин.

Он подчеркнул, что перед визитом главы российского МИД сергея лаврова в Турцию туда прибыла российская делегация, обсудившая предварительные условия переноса офисов российских компаний из Европы.

Напомним

Некоторые авиакомпании из россии рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Основная цель — обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты.