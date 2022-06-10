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Истребитель ВВС Китая упал на жилой квартал, есть погибший и раненые

Истребитель ВВС Китая упал на жилой квартал, есть погибший и раненые

КИЕВ. 10 июня. УНН. Китайский военный самолет упал в жилом квартале в городе Саньян в центральном Китае. Погиб по меньшей мере один человек, несколько ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Истребитель J-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая, что выполнял учебное задание в провинции Хубэй, разбился, повредив несколько домов.

Как отмечается, один человек погиб, двое получили ранения.

Пилот, получивший легкие травмы, катапультировался с самолета и спрыгнул с парашютом на землю. И пилот, и раненые мирные жители были отправлены в больницы.

Авария самолета стала причиной пожара сразу нескольких домов вблизи аэропорта Лаохекоу в городе Сянъян провинции Хубэй.

По информации государственных СМИ, причина аварии еще выясняется, начато внутреннее расследование.

Напомним

Как писал УНН, 30 истребителей ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня.

Источник: УНН
Теги: Китай
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