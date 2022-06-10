Истребитель ВВС Китая упал на жилой квартал, есть погибший и раненые
КИЕВ. 10 июня. УНН. Китайский военный самолет упал в жилом квартале в городе Саньян в центральном Китае. Погиб по меньшей мере один человек, несколько ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Истребитель J-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая, что выполнял учебное задание в провинции Хубэй, разбился, повредив несколько домов.
Как отмечается, один человек погиб, двое получили ранения.
Пилот, получивший легкие травмы, катапультировался с самолета и спрыгнул с парашютом на землю. И пилот, и раненые мирные жители были отправлены в больницы.
Авария самолета стала причиной пожара сразу нескольких домов вблизи аэропорта Лаохекоу в городе Сянъян провинции Хубэй.
По информации государственных СМИ, причина аварии еще выясняется, начато внутреннее расследование.
Напомним
Как писал УНН, 30 истребителей ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня.