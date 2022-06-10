Франция может объявить о поставках в Украину дополнительного вооружения

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели может объявить о поставках в Украину дополнительного вооружения. Речь идет о самоходных гаубицах Caesar. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Europe 1.

Детали

Франция может поставить еще 6 гаубиц, столько же Украина получила раньше.

“Эммануэль Макрон может объявить о новых поставках еще 6 артиллерийских орудий во время поездки, которую он может совершить через несколько недель. Эти пушки следует снова снять со составов армии, у которой останется всего 64 единиц этого оружия”, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте Елисейского дворца, во время телефонного разговора Макрона с Зеленским 9 июня Макрон расспросил Зеленского о последних событиях в Украине, а также о его потребности в военной технике, политической поддержке, финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

Он заверил Зеленского, что Франция останется мобилизованной для удовлетворения нужд Украины, включая тяжелое вооружение.

Справка

Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью.

Напомним

Зеленский пообщался с Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины.