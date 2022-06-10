Институт изучения войны: российским оккупантам будет трудно взять Славянск через Северский Донец

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты добились незначительных успехов к северу от Славянска, но, вероятно, столкнутся с трудностями во время штурма города из-за тактических проблем, связанных с форсированием Северского Донца. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Как отмечается, российские оккупанты наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

Институт изучения войны подчеркивает, что попыткам оккупантов продвинуться к Славянску, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется успешно пересечь на север (в районе Святогорска-Тетяновки) и к востоку от Славянска (в районе Райгородка), чтобы продвинуться в город.

Оккупанты продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились постепенных успехов. В частности, российские захватчики достигли частичного успеха в Камышевасе и Ротах. Также оккупанты продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.

Напомним

Институт изучения войны предполагает, что россияне попытаются выйти на Лисичанск с юга.