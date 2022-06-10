Африку ждет серьезный голод без украинской пшеницы – президент Африканского союза

КИЕВ. 10 июня. УНН. В случае если экспорт украинской пшеницы не возобновится, Африка окажется в ситуации серьезного голода, который может дестабилизировать континент. Об этом сказал президент Сенегала Маки Салл, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Салл призвал россию и Украину обеспечить безопасный проход судов с пшеницей из украинских портов.

Он возлагает серьезные надежды на разрешение кризиса продовольствия на ООН, который должен взять на себя главную роль в переговорах.

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Миллионы людей могут умереть от голода, если россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море, предупредил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.