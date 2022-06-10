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ЦПД при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии

ЦПД при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии

КИЕВ. 10 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 10 июня, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· На прокремлевских страницах в социальной сети “Facebook” активно распространяется информация о то, что заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил россию в уничтожении западного оружия, предоставляемого Украине. Это — фейк!

· СМИ рф продолжают тиражирование нарратива об обмене украинского зерна на западное вооружение. Сейчас в болезненном воображении пропагандистов “предметом торга” стали западные противокорабельные ракеты. В то же время пропагандисты заявляют, что “рф и Турция имеют общую линию, направленную на решение решения вопроса без западных партнеров”. Это —дезинформация!

· Президент рф в.путин заявил: “Петр I возвращал и укреплял территории... он воевал со Швецией и, казалось бы, то отторгал — ничего он не отторгал. Он возвращал и укреплял — вот что он делал. Учитывая все, на нашу судьбу тоже выпало возвращать и укреплять”. Это — манипуляция!

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Источник: УНН
Теги: фейк
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