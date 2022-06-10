В США разбился боевой конвертоплан, пятеро морпехов погибли

КИЕВ. 10 июня. УНН. Пять морских пехотинцев, находившиеся на борту погибли во время авиакатастрофы американского военного конвертоплана MV-22B Osprey, принимавшего участие в учениях в штате Калифорния. Об этом сообщили в Копусе Морской пехоты США, передает УНН.

Цитата

"Подтверждено, что пятеро морских пехотинцев США из состава 39-й Морской авиационной группы Третьего авиакрыла Морской пехоты, погибли в результате авиационной аварии MV-22B Osprey во время учений вблизи населенного пункта Гламис, Калифорния", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, инцидент произошел в среду, впрочем уточненная информация обнародована в четверг.

По установленной практике, лица погибших военных не разглашаются, пока не пройдет 24 часа после оповещения их родных. В настоящее время ведутся следственные действия.

Справка

Конвертоплан MV-22B Osprey является гибридным летательным аппаратом с поворотными двигателями. Он сочетает свойства вертолета – для осуществления вертикального взлета-посадки, а также зависание в воздухе – со свойствами самолета для набора скорости при передвижении.

Эти боевые машины стоят на вооружении Корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС Соединенных Штатов.

Напомним

Китайский военный самолет упал в жилом квартале в городе Саньян в центральном Китае. Погиб по меньшей мере один человек, несколько ранены.