В ВОЗ назвали страну, препятствующую изучению происхождения COVID-19

КИЕВ. 10 июня. УНН. Последнее расследование происхождения COVID-19, проведенное ВОЗ, не дало ожидаемых результатов в основном потому, что учёным недоступны данные из Китая. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, засекреченность информации от правительства страны явилась сильным ударом по их многолетним усилиям по определению причин пандемии.

В отчете группы экспертов ВОЗ говорится, что все имеющиеся данные показывают, что COVID-19 происходит от животных, вероятно, от летучих мышей и происходит вероятно из Китая. Отсутствие данных из Китая лишило учёных возможности точно определить, как вирус впервые передался людям.

ВОЗ также заявляет, что отчет посвящен разработке методов исследования происхождения других вспышек.

Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус дважды обращался к правительству Китая за дополнительной информацией, но получал формальные и неполные ответы.

Напомним

Министр здравоохранения Ирана заявил, что страна отметила свой первый день, после более чем двухлетней пандемии, без смерти от COVID-19, назвав это важной вехой для страны, в которой долгое время была наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом в мире.