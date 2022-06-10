Новости: Общество
10 июня 2022, 06:26 • Юлиана Росковинская • 7020
С сегодняшнего дня меняется график движения поездов Коломыя-Черновцы и Франковск-Коломыя
КИЕВ. 10 июня. УНН. С сегодняшнего дня поезд № 6470/6469 сообщением Коломыя-Черновцы будет отправляться из Коломыи в 20:21 (вместо 20:47) и прибывать в Черновцы в 22:37. Об этом сообщила глава Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.
Детали
Она также добавила, что с 10 июня поезд №6438 сообщением Ивано-Франковск-Коломыя будет отправляться из Ивано-Франковска в 05:59 (вместо 05:55) и прибывать на конечную станцию в 07:51.
Напомним
Сегодня, 10 июня, отправится одно эвакуационное влечение.
Источник: УНН
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