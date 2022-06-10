С сегодняшнего дня меняется график движения поездов Коломыя-Черновцы и Франковск-Коломыя

КИЕВ. 10 июня. УНН. С сегодняшнего дня поезд № 6470/6469 сообщением Коломыя-Черновцы будет отправляться из Коломыи в 20:21 (вместо 20:47) и прибывать в Черновцы в 22:37. Об этом сообщила глава Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.

Детали

Она также добавила, что с 10 июня поезд №6438 сообщением Ивано-Франковск-Коломыя будет отправляться из Ивано-Франковска в 05:59 (вместо 05:55) и прибывать на конечную станцию в 07:51.

Напомним

Сегодня, 10 июня, отправится одно эвакуационное влечение.