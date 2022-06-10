Польша позволит украинским школьникам сдать у себя выпускные экзамены

КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек сообщил, что ученики из Украины смогут сдать выпускные школьные экзамены на польской территории, информирует УНН с ссылкой на “Польское радио”.

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Чарнек отметил, что договоренности о сдаче украинскими школьниками выпускных экзаменов в Польше он достиг после переговоров с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

“Мы договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа”, — подчеркнул глава МОН Польши.

Он также добавил, что предварительно планируется организация экзаменов в шести польских университетах.

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