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Польша позволит украинским школьникам сдать у себя выпускные экзамены

Польша позволит украинским школьникам сдать у себя выпускные экзамены

КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек сообщил, что ученики из Украины смогут сдать выпускные школьные экзамены на польской территории, информирует УНН с ссылкой на “Польское радио”.

Детали

Чарнек отметил, что договоренности о сдаче украинскими школьниками выпускных экзаменов в Польше он достиг после переговоров с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

“Мы договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа”, — подчеркнул глава МОН Польши.

Он также добавил, что предварительно планируется организация экзаменов в шести польских университетах.

Напомним 

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Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, экзамен
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