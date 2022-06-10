КИЕВ. 10 июня. УНН. Из Лисичанска эвакуировали 14 взрослых и три ребенка, из них один младенец. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

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“Группа волонтеров вместе с полицейскими смогли забрать из постоянно обстреливаемого лисичанска — 17 человек, из них трое — детки. Эту ночь они уже переночевали в покое. Они проснулись и сказали друг другу: „Доброе утро!“. А если бы они остались под вражеским огнем в Лисичанске — такие утра пришлось бы вымаливать в бомбоубежищах города. Выбирайте жизнь! Не держитесь за постройки, держитесь за будущее, в котором мы живы и возвращаем жизнь нашим городам, нашей Луганщине! Держимся и обязательно Победим!”, — написал Гайдай.

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