Откуда на самом деле "на беларусь готовили нападение" и почему война в Украине могла быть запланирована уже давно

КИЕВ. 10 июня. УНН. Почти каждый день с территории беларуси российские самолеты наносят ракетные удары по Украине. Между тем, подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают усиливать участок белорусско-украинской границы. На фоне постоянной угрозы со стороны беларуси, редакция УНН решила разобраться в первопричинах помощи лукашенко путину в войне с Украиной.

Взаимоотношения лукашенко и путина

В апреле этого года состоялся премьерный показ документального фильма “лукашенко кинул путина”, которое сняло оппозиционное белорусское СМИ Nexta.

Журналисты рассказали о реальных взаимоотношениях самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко и президента рф владимира путина.

“Между ними были и газовая война, и нефтяная, когда лукашенко фактически шантажировал россию, перекрывая газопровод и говоря, что он отключит поставки газа, шедшие через беларусь”, — рассказал один из экспертов журналистам Nexta.

Ба больше — лукашенко когда-то даже называл путина террористом. В общем, характер общения двух политиков менялся постоянно: они то были друзьями, то ожесточенными врагами. Однако зависимость беларуси от россии росла с каждым годом.

“На сегодня мы имеем оккупированную страну, мы имеем не реформированную экономику, и мы на 99, если не на 100%, зависим от россии — фактического оккупанта нашей страны, людей и войск, которые используют нашу мирную территорию для войны против Украины”, — рассказал журналистам Nexta Алесь Зарембюк, президент фонда “Белорусский дом в Варшаве”

Несмотря на это, в 2019 году лукашенко встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заявлял, что никаких проблем в отношениях между двумя странами никогда не будет.

“Вы никогда вообще не имели проблем с территории беларуси и с беларусью, вы никогда не будет иметь их. Мы всегда будем наиболее добрыми и надежными вашими поклонниками, партнерами”, — заявлял в 2019 лукашенко.

и что же произошло и почему через 3 года беларусь фактически помогает россии в войне с Украиной.

Как протесты в белорусе 2020-2021 гг связаны с войной в Украине

Два года назад в белорусе начались протесты, обострившиеся после президентских выборов 9 августа 2020 года года. Целью протестантов была отставка лукашенко и проведения повторных, честных выборов президента страны. Однако поддержка российского президента владимира путина на пике протестов помогла диктатору удержаться.

Или смог бы удержаться лукашенко в своем кресле без помощи агрессора. По мнению политического аналитика Александра Кочеткова — нет.

“лукашенко начал „вписываться“ за путина после окончания неудачной для него белорусской революции. С этого момента россия оказала поддержку беларуси, в том числе — силовую, и армия ставшая на сторону лукашенко — она в значительной степени находится под контролем кремля, поэтому лукашенко не является субъектом.

Он остался на посту, но его пребывание на посту руководителя беларуси полностью зависит от приверженности путину. лукашенко очень хорошо понимает, что если он не будет с ним, то пути от него избавится в обход всем демократических процедур. Он просто исчезнет. Расправа может быть любой”, — рассказал он журналистам УНН.

Так что фактически, за ряд белорусских оппозиционеров (а точнее — “большое” спасение лукашенко от них) и помогли ему удержаться в кресле диктатора, а путину — получить над ним власть. Однако кто.

В июне прошлого года основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что протестантов в белорусе (2020-2021 гг. против лукашенко) финансировал известный российский олигарх Дмитрий Мазе который принадлежит к близкому пути круга российских бизнесменов. Сам Мазепин свою причастность непосредственно к Nexta — отрицал.

В то же время во время протестов от имени российско-белорусского делового совета осуждал насилие силовиков лукашенко и даже призвал оппозицию создать комитет национального спасения, который по факту должен стать руководимой оппозицией беларуси.

Мазепин, беларусь, Украина

В конце 2020 года некогда публичная компания “Уралкалий” после заключения определенных соглашений перешла под контроль корпорации “Уралхим”, мажоритарным владельцем которой был до последнего времени Дмитрий Мазепин.

Кроме того, в свое время бизнесмен планировал активную деятельность в направлении “слияния” "“Белорусская” с “Уралкалием”, подключив к этого свои связи в Сбербанке россии (в лице Германа Грефа, — главы Сбербанка рф), надеясь на благоприятные отношения с лукашенко, имевший бы помочь слиянию этих двух компаний (со штаб-квартирой и центром финансирования в москве).

Однако все пошло не по плану. лукашенко эти условия не принял и процесс переговоров зашел в тупик. После проведения президентских выборов в белорусе, вызвавших всплеск народного возмущения и акты применения силы, Мазепин и решил сыграть на этом и призвал оппозицию создать тот же комитет национального спасения.

Как отмечают иностранные эксперты, Мазепин, возмутившийся на лукашенко из-за его отказа помочь в слиянии белорусской и российской компании, решил помочь путину в “оккупировании беларуси” и планировал создать якобы “оппозиционный” комитет, параллельно, как заявлял Протасевич, финансируя Nexta.

Главной же целью Мазепина, несмотря на его заявления о непричастности финансирования белорусских оппозиционеров, была помощь путину в взятии “белорусе” на крючок, чтобы заручиться поддержкой этого государства у войне с Украиной, нападение на которую путин готовил уже давно.

Для Мазепина же “оккупирование” белорусы россией было, вероятно, на руку, ибо из-за войны в Украине, как оказалось, он планировал получить себе “припортовый завод”, обещая президенту рф путину скорую сдачу Одессы.

Как связанный Одесский припортовый завод с Мазепиным — известная вещь. Именно через него происходит экспорт российского аммиака, который производит предприятие Мазепина “ТольяттиАзот”. Это — сейчас единственная возможность экспортировать продукцию ТольяттиАзота из рф в Америку и других стран. В среднем из-за аммиакопровода "тольятти-Одесса“ россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака.

Из этого транзита Украина ежегодно получает в в среднем 1,6 миллиарда гривен. Но это — лишь малый процент того, что от транзита аммиака через территорию Украины получает россия.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.

Несмотря на это тогдашний мажоритарный владелец российского предприятия “Уралхим” Дмитрий Мазепин (На то время он был еще управляющим “Тольяттиазот”, после войны — владеет 80,51% акциями предприятия) заявлял, что транзит аммиака через Украину постоянно сопровождается большим количеством рисков из-за конфликтов россии с Украиной и он хочет снизить зависимость от поставок аммиака через наше государство. Однако других реально работающих путей перегона аммиака из Тольятти в другие страны пока — не существует.

Напомним

Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что война в Украине, которую начала российская федерация, была выгодна ряду бизнес-сообществ рф. Одними из бизнесменов рф, которым могла быть выгодна война в Украине является Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания “ЕвроХим”), Олег Дерипаска (владелец холдинга “Базовый Элемент”, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин (“Об’объединенная химическая компания “Уралхим”).

Именно поэтому, по мнению Устенко — возможен мятеж российских бизнесменов против путина — невозможен.