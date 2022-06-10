Орбан считает, что газовое эмбарго навредит Европе

КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что газовое эмбарго против рф навредит Европе, а не только его стране, пишет УНН со ссылкой на Világgazdaság.

Детали

В эфире венгерского радио в пятницу, как отмечается, Орбан отметил, что "газовое эмбарго вредит не только Венгрии, мы губим всю Европу".

При этом HVG отмечает, что по поводу намечаемого газового эмбарго Орбан сказал: "В такой стабильной ситуации, как Венгрия, очень мало правительств, а наш мандат свеж и стабилен".

"Нефть начиналась так же сильно, как и газ", — отметил Орбан по поводу дебатов в Брюсселе, отметив, что он уверен, что в конце концов "здравый смысл победит". Он признал, что "это сложный вопрос".

Также сообщается, что Орбан отметил, что "Украина имеет право защищаться".

Дополнение

Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против рф за ее вторжение в Украину, сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Он считает, что санкции должны затронуть и газ.

Однако, в Европейской комиссии, хоть и не исключают никаких санкций против рф за войну в Украине, но указывают, что ныне не изучают "блокировку" российского газа.