Финансовый комитет ВР признал неудовлетворительной работу Гостаможслужбы во время войны

КИЕВ. 10 июня. УНН. Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике заслушал представителей Государственной таможенной службы и признал неудовлетворительной деятельность органа в период военного положения по некоторым направлениям. Об этом свидетельствует решение комитета, опубликованное его главой, нардепом Данилом Гетманцевым в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Детали

Нардепы высказали целый ряд замечаний по поводу работы таможни, в частности речь идет об образовании очередей на пунктах пропуска, что усложняет не только доставку гуманитарных грузов, но еще более усложняет логистику для украинского экспорта. Также нардепы привели факты злоупотреблений, когда под видом гумгрузов пытаются ввезти в страну товары не гуманитарного назначения, факты незаконного перемещения крупных сумм валюты.

Отдельно следует выделить случаи злоупотребления с товарами, хранящимися на таможенных складах и передающихся на нужды ВСУ. Во время заседания комитета речь шла об инциденте на Одесской таможне, когда на нужды ВСУ были переданы брендовые вещи, в частности футболки Gucci и Dolce&Gabbana, а также рюкзаки Michael Kors.

Заслушав все эти факты и позиции представителей Государственной таможенной службы, комитет признал работу органа неудовлетворительной в части организации и координации работы таможенных органов по передаче на нужды ВСУ и защите национальной безопасности конфискованного имущества. Также неудовлетворительной работа таможни признана в части контроля соблюдения правил перемещением валюты, а также организации борьбы с незаконным перемещением товаров через таможенную границу Украины.

«Рекомендовать Кабинету министров Украины совместно с Министерством финансов Украины рассмотреть в рамках полномочий изложенные в этом решении обстоятельства и по результатам рассмотрения принять соответствующие кадровые решения», - говорится в решении комитета.

Особое внимание нардепы обратили на деятельность должностных лиц Одесской, Закарпатской и Волынской таможен. Руководству Государственной таможенной службы также было рекомендовано прибегнуть к кадровым решениям на этих таможнях.

Следует добавить, что на заседание комитета ВР был приглашен Вячеслав Демченко, однако к заседанию он не присоединился. Комитет получил письмо с обоснованием отсутствия Демченко, в котором говорилось о командировке его для участия в международной встрече с руководителями таможенной администрации Румынии, которая должна была состояться 19 мая 2022 года в 11:00 в пункте пропуска «Порубне-Сирет» (Черновецкая таможня).

Письмо поступило в парламентский комитет 17 мая, а собственное заседание проходило 9 июня. Нардепы признали причины неявки Демченко неуважительными и нарушающими закон.