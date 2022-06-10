Канада заморозила российские активы на 123 миллиона долларов

КИЕВ. 10 июня. УНН. Канадская королевская конная полиция (RCMP) заявляет, что в Канаде заморозили российские активы на 123 миллиона канадских долларов (около 96,8 млн долл. США) и заблокировали транзакции на 289 миллионов канадских долларов (около 227,4 млн долл. США) после вторжения рф в Украину, пишет УНН.

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"RCMP сообщает, что с 24 февраля по 7 июня 2022 года активы в Канаде на общую сумму, примерно эквивалентную 123 031 866,85 канадских долларов, были эффективно заморожены, а транзакции на общую сумму, эквивалентную примерно 289 090 090,74 канадских долларов заблокированы в результате запретов в регуляциях SEMA по россии", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о тех, кто попал под санкции из-за войны россии против Украины.

Дополнение

После вторжения россии в Украину 24 февраля Канада ввела санкции против сотен людей.

В апреле Оттава заявила, что может изменить свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение арестованных и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении после войны.