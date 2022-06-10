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"Кровавый захват страны и геноцид украинского народа": на Банковой прокомментировали слова путина о его схожести с Петром I

"Кровавый захват страны и геноцид украинского народа": на Банковой прокомментировали слова путина о его схожести с Петром I

Михаил Подоляк

КИЕВ. 10 июня. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на сравнение главы кремля владимира путина с российским царем Петром I. По его словам, российский диктатор своими высказываниями доказал, что захват Украины давно был его целью. Об этом сообщил Подоляк на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Сравнение путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают: не было никакого "конфликта", есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Сегодня нужно говорить не о "сохранении лица" россии, а о ее немедленной деимпериализации", - написал он.

Напомним

Президент россии владимир путин заявил, что часть нынешней российской власти выпало "возвращать и укреплять" -  так же, по его мнению, Петру I в начале XVIII века.

россия с 24 февраля ведет полномасштабную войну против Украины. В начале войны путин объявил, что россия не собирается оккупировать украинские территории, однако согласно многочисленным как официальным, так и неофициальным заявлениям россии, планирует присоединить районы на юге Украины, которые удалось занять в первые дни войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против российского диктатора владимира путина, его пресс-секретаря дмитрия пескова и еще ряда россиян.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Офис президента Украины
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