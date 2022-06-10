Возможны любые сценарии: в МВД оценили угрозу повторного наступления оккупантов на Киев

КИЕВ. 10 июня. УНН. В настоящее время угрозы повторного наступления на Киев со стороны российских войск нет. Однако ситуация может измениться в любой день. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии", - заверил министр.

Детали

Сейчас в Киевской области идет серьезная подготовка по укреплению обороны для того, чтобы сценарии трехмесячной давности не повторились в будущем.

Министр также напомнил, что угроза ракетных ударов по Киеву никуда не исчезла, потому что любое место в Украине может стать целью россии.

"Потенциальные цели включают киевский правительственный квартал и исторический центр", – подчеркнул Монастырский.

Дополнение

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что россия все еще хочет захватить Киев.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заверил, что в Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных.