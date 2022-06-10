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Возможны любые сценарии: в МВД оценили угрозу повторного наступления оккупантов на Киев

Возможны любые сценарии: в МВД оценили угрозу повторного наступления оккупантов на Киев

КИЕВ. 10 июня. УНН. В настоящее время угрозы повторного наступления на Киев со стороны российских войск нет. Однако ситуация может измениться в любой день. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

"Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии", - заверил министр.

Детали

Сейчас в Киевской области идет серьезная подготовка по укреплению обороны для того, чтобы сценарии трехмесячной давности не повторились в будущем.

Министр также напомнил, что угроза ракетных ударов по Киеву никуда не исчезла, потому что любое место в Украине может стать целью россии.

"Потенциальные цели включают киевский правительственный квартал и исторический центр", – подчеркнул Монастырский.

Дополнение

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что россия все еще хочет захватить Киев.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заверил, что в Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных.

Источник: УНН
Теги: МВД, Киевская область, Денис Монастырский
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