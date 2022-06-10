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Ущерб экологии с начала года в Украине превысил 720 млн грн

Ущерб экологии с начала года в Украине превысил 720 млн грн

КИЕВ. 10 июня. УНН. По данным Госэкоинспекции, за 5 месяцев экологи рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен. В то же время с начала года было проведено 5076 мероприятий по контролю в сфере охраны окружающей природной среды, информирует УНН.

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"За 5 месяцев 2022 года специалисты ДЭИ рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Детали

В результате за нарушение требований природоохранного законодательства составлено 6752 протокола об административных правонарушениях. Государственные инспекторы в правоохранительные органы направили 259 материалов по признакам преступления против окружающей среды, как следствие, открыто 124 уголовных производства.

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"С января по май 2022 года специалистами ДЭИ предъявлены претензии и иски за ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму почти 504 млн гривен. В государственный бюджет нарушители уже уплатили ущерб в добровольном и принудительном порядке на общую сумму свыше 27,3 млн гривен",  – говорится в сообщении.

Напомним

В Украине начали считать экологические убытки от ударов российских оккупантов по нефтебазам. По данным Госэкоинспекции, только из-за обстрелов нефтебаз Житомирской и Ровенской областей они достигают почти 225 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, экология, окружающая среда, Госэкоинспекция
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