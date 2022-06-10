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Одесская область: враг делает вбросы о холере в регионе, в ОВА указывают на их фейковость

Одесская область: враг делает вбросы о холере в регионе, в ОВА указывают на их фейковость

КИЕВ. 10 июня. УНН. Одесская областная военная администрация назвала фейком распространенную информацию о якобы случаях холеры в регионе, ни одного факта подтверждения наличия возбудителя холеры ни в Одессе, ни в Одесской области не обнаружено. Заявление распространил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

В сети, как отмечается, стала распространяться информация о якобы выявлении фактов заболевания холерой.

"Информация... не соответствует действительности и фейковая", - указано в заявлении Одесской ОВА.

Как отмечают инфекционисты, заболеваемость холерой определяется не при осмотре врачом по тем или иным симптомам, а исключительно лабораторно-бактериологическим анализом.

Цитата

"По состоянию на 12:00, 10 июня 2022 года, ни одного факта подтверждения наличия возбудителя холеры ни в Одессе, ни в Одесской области не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также Братчук объяснил, почему разгоняют фейки о "холере" на юге Украины.

"У врага, у рашистов огромные проблемы со вспышкой холеры в Мариуполе, и они стоят перед угрозой огромной эпидемии, именно в Мариуполе. Поэтому, чтобы информационно перебить эти проблемы, чтобы показать, что эти проблемы есть в Николаеве или Одессе, враг специально через подразделения ИПСО разгоняет эту информацию", – сказал Братчук в видеообращении в Telegram.

Напомним 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает риски возникновения холеры в Мариуполе, в регионе были созданы запасы средств для лечения и вакцинации. 

Заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская рассказала, что ковид вернется, но его могут победить инфекции, связанные с войной. 

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война с Россией, холера
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