Amazon помог Украине перенести в "облако" 10 млн гигабайтов данных

КИЕВ. 10 июня. УНН. Облачный сервис Amazon Web Services сообщил, что после полномасштабного вторжения рф помог украинским министерствам и предприятиям перенести более 10 млн гигабайтов данных на безопасные серверы в “облако”. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Цитата

“AWS добавила более 10 петабайт (10 миллионов гигабайт – ред.) важных данных из 27 украинских министерств, 18 украинских университетов, крупнейшей школы дистанционного обучения K–12, а также других компаний частного сектора”, – информируют в ведомстве.

Детали

Отмечается, что сейчас идет 61 передача украинских государственных данных на AWS. Ожидается, что их будет еще больше.

До нападения россии украинское законодательство требовало, чтобы определенные государственные данные хранились на серверах, физически расположенных в Украине.

За неделю до вторжения парламент принял закон, разрешающий перемещать данные правительства и частного сектора в "облако". Для этого украинское руководство объявило публичный призыв о помощи. Amazon Web Services (AWS) стала одной из первых платформ.

Дополнение

9 марта Amazon Web Services запретила регистрацию новых клиентов из россии и беларуси, а также сторонних продавцов Amazon.



