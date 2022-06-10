"Откровенная ложь": Кириленко говорит, в сети разгоняют фейки о "запрете" эвакуации

КИЕВ. 10 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко назвал ложью информацию, что при обострении боевых действий якобы будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута в Донецкой области, пишет УНН.

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"В соцсетях распространяют информацию, что при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. Это — откровенная ложь, которая подпевает российской пропаганде", - написал глава Донецкой ОВА в Telegram.

Детали

Донецкая ОВА вместе с местными властями, спасателями, полицией и военными, по словам Кириленко, осуществляет эвакуацию граждан с самого первого дня полномасштабного вторжения.

"Мы эвакуируем всех желающих, даже под вражескими обстрелами. Эвакуируем постоянно и бесплатно. При этом важно, чтобы эвакуация была своевременной. Каждый выезд под обстрелами — это угроза не только для выезжающих, но и для тех, кто вывозит. Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома!" - подчеркнул чиновник.

"И еще — не верьте бреду из непонятных источников. Война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве", - подчеркнул он.

Дополнение

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область из стрелкового оружия, "Градов" и минометов.