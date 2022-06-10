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В десяти населенных пунктах беларуси находятся войска рф – Минобороны

В десяти населенных пунктах беларуси находятся войска рф – Минобороны

КИЕВ. 10 июня. УНН. В десяти населенных пунктах беларуси находятся российские войска. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УНН.

Цитата

“Они (россйиские войска – ред.) там есть. Я не скажу вам точное количество, но дислоцируются российские подразделения. Около десяти населенных пунктов, где военнослужащие армии россии есть. Кроме того, мы знаем об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", которые также развернуты на территории беларуси, и это несет угрозу продолжения нанесения ракетных ударов по нашей территории”, - заявил Мотузяник.

Детали

Спикер Минобороны также отметил, что за последние несколько недель вооруженные силы беларуси в составе до семи батальонов пытаются "прикрывать" участок белорусско-украинской границы.

В то же время он напомнил, что беларусь угрожает увеличить численность вооруженных сил республики до 80 тысяч.

По словам Мотузяника, в ближайшей перспективе не видно создание какой-либо мощной группировки в беларуси.

"Это больше демонстрационные действия, в том числе со стороны подразделений российской армии. И основная цель – это оттянуть наши силы, не допустить их опрокидывание на другие направления", - считает Мотузяник.

Дополнение

Как писал УНН, на территории республики беларусь началась активное формирование подразделений "народного ополчения". Подразделения вооруженных сил этого государства продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Источник: УНН
Теги: Минобороны
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