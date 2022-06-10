"МХП-Громаде" помог Тростянецкой больнице приобрести новейший УЗИ-аппарат

КИЕВ. 10 июня. УНН. Тростянецкая больница приобрела новый УЗИ-аппарат на средства японского гранта. Сопроводительную работу по написанию и софинансированию проекта по программе "Кусаноне" взяли на себя специалисты БФ "МХП-Громаде". Об этом сообщил народный депутат Украины Николай Кучер у себя в Facebook, передает УНН.

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“В рамках помощи правительства Японии Украине для медицинского учреждения в Тростянце был приобретен новый ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью 2,1 млн грн. Это немалая помощь в столь нелегкое время. Как говорят медики, диагностическая способность этого аппарата намного выше того, что имела больница по сей день. Кроме того, на новом оборудовании можно проводить обследование почти всех внутренних органов человека“, - отметил он.

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Накануне МХП вместе с тернопольскими футболистами провели благотворительный аукцион, на котором собрали 11 тыс. грн.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.