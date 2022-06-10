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Рашисты сегодня уже 7 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей

Рашисты сегодня уже 7 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей

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КИЕВ. 10 июня. УНН. В пятницу, 10 июня, россияне 7 раз обстреляли пограничные территории Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Цитата

"Сегодня вражеские минометы и артиллерия уже 7 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

Детали 

Сегодня ночью пограничники зафиксировали 3 минометных обстрела пограничья Сумской области. Враг выпустил около 20 мин калибра 120 мм со стороны российских населенных пунктов зерново и страчево брянской области. Еще 10 российских боеприпасов, выпущенные со стороны российского села поповка курской области, разорвались в Шосткинском районе около 11 часов.

В ведомстве отмечают, что утром оккупанты трижды обстреляли из ствольной артиллерии и минометов Черниговскую область. Зафиксировано сверх 20 взрывов на приграничной территории Новгород-Сиверского района.

Напомним 

российские оккупанты снова обстреляли с территории россии пограничные населенные пункты Черниговской области – зафиксировано не менее 23 взрывов.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Сумы и Сумская область, Чернигов и Черниговская область
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