Финляндия передаст Украине оборонную технику

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Финляндии Саули Нийнисте принял решение передать Украине дополнительную военную помощь, в которую войдет оборонная техника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Финляндии.

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"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим нашу помощь: мы отправим новый пакет оборонного оборудования", – заявила министр обороны Антти Кайкконен.

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В минобороны страны отметили, что не будут раскрывать информацию о содержании помощи, способе и сроках ее доставки.

Напомним

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские бойцы уже применяют на передовой французской самоходной артиллерийской установке Caesar.