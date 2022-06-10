Жара и грозы: синоптик сообщила, какой будет погода на Троицу

КИЕВ. 10 июня. УНН. Завтра, 11 июня, и 12 июня на Троицу температура воздуха в большинстве областей Украины составит +28...+34 градуса. На западе, юге и в центре прогнозируют дожди с грозами. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.

Детали

Более свежим ожидается воздух в западной части Украины, там в течение 11 июня прогнозируют +24...+29 градусов.

Ветер преимущественно будет восточным, только в западных областях – северо-западным. Во время гроз умеренный ветер может рвануть к сильному.

11 июня кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях Украины, местами на юге и в центре (Днепр с районами, Полтава, Запорожье избегут дождей). На остальной территории Украины осадки завтра маловероятны.

Добавим

В Киеве 11 июня будет сухо и очень жарко – до +32, +33 градусов.

На Зеленое воскресенье в столице пройдет дождь с грозой. Ожидается где-то в пределах +29 градусов.

В целом в Украине жара ослабнет со вторника, 14 июня.



Напомним

В этом году метеорологическое лето в Киеве наступило на две недели позже.