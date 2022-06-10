Киев отдаст приоритет двум подданным Британии, "приговоренным" "ДНР" к смертной казни, в обмене - британский депутат

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украинские власти в приоритетном порядке включат британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, получивших от “ДНР "приговор" в виде смертной казни, в список на обмен военнопленных. Об этом сообщил британский депутат Роберт Дженрик, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Между украинской и российской армиями проходят обмены пленными, и вчера вечером украинский посол сказал мне, что они отдадут приоритет Эйдену и Шону в одном из таких обменов", - сказал Дженрик.

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Он добавил, что это зависит от того, будет ли россия "продолжать играть в игры", или соблюдать международное право.

"В последнее время действия путина указывают на то, что он игнорирует закон международного права, поскольку он в течение всего этого времени совершал военные преступления", - добавил Дженрик.

Напомним

Контролируемый боевиками так называемый "суд" в ОРДО в четверг "приговорил" к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.

Напомним

Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года.

Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.