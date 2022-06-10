Европейская система может проиграть, если не будет действий: Зеленский назвал три шага, чтобы это предотвратить

КИЕВ. 10 июня. УНН. Европейская система, демократия, может проиграть, если слова не будут подкрепляться действиями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Копенгагенского демократического саммита, передает корреспондент УНН.

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«Где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все возможные для себя слова ответными действиями? Почему, если опросы показывают, что 71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, разрешать ли нам движение в Европейский Союз. Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и должен одинаково уважаться, украинскому народу так долго говорят, что он должен оставаться в «серой зоне» между Европейским Союзом и россией? Почему, если россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются колеблющиеся, блокировать ли какие-либо отношения с таким государством?», – спросил Зеленский.

«Эти вопросы указывают на то, что европейская система может проиграть, если слова не будут подкрепляться действиями. Демократическая система может проиграть даже на нашем континенте, если не будет действий», - отметил он.

Детали

Так, по словам Главы государства, во-первых, Европе нужно наконец убрать «серую зону», переходить к действиям от слов о том, что Украина – это часть европейской семьи.

«Уже в ближайшие недели Европейский Союз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не являются просто словами», - говорит Зеленский.

Во-вторых, отмечает он, нужны действенные юридически обязывающие гарантии безопасности в обновленной архитектуре безопасности для европейского континента.

Такую систему гарантий Украина прорабатывает сейчас для нашего государства.

Нужно также научиться действовать превентивно, не просто реагировать, а действовать уже тогда, когда прозвучали слова об агрессии. Когда становится ясно, что война может начаться в любой момент. Агрессор должен почувствовать силу демократического мира, силу международного права уже тогда, когда только собирается нарушить существующие базовые нормы, подчеркнул Президент.

«И третий обязательный пункт: все военные преступники всегда должны нести ответственность. Справедливость должна сказать свое слово, и слово справедливости должно быть подкреплено действиями. За каждую смерть, причиненную в Украине российскими солдатами, за каждую пытку, изнасилование, за каждый разрушенный город, за депортации людей и детей должны ответить и те, кто это сделал, и те российские командиры и политики, которые отдавали такие приказы. Демократия должна быть действенной во всех смыслах», – добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения рассказал, какой должна быть экономическая политика во время войны и в послевоенный период.