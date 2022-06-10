Европейская система может проиграть, если не будет действий: Зеленский назвал три шага, чтобы это предотвратить
Владимир Зеленский
КИЕВ. 10 июня. УНН. Европейская система, демократия, может проиграть, если слова не будут подкрепляться действиями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Копенгагенского демократического саммита, передает корреспондент УНН.
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«Где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все возможные для себя слова ответными действиями? Почему, если опросы показывают, что 71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, разрешать ли нам движение в Европейский Союз. Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и должен одинаково уважаться, украинскому народу так долго говорят, что он должен оставаться в «серой зоне» между Европейским Союзом и россией? Почему, если россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются колеблющиеся, блокировать ли какие-либо отношения с таким государством?», – спросил Зеленский.
«Эти вопросы указывают на то, что европейская система может проиграть, если слова не будут подкрепляться действиями. Демократическая система может проиграть даже на нашем континенте, если не будет действий», - отметил он.
Детали
Так, по словам Главы государства, во-первых, Европе нужно наконец убрать «серую зону», переходить к действиям от слов о том, что Украина – это часть европейской семьи.
«Уже в ближайшие недели Европейский Союз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не являются просто словами», - говорит Зеленский.
Во-вторых, отмечает он, нужны действенные юридически обязывающие гарантии безопасности в обновленной архитектуре безопасности для европейского континента.
Такую систему гарантий Украина прорабатывает сейчас для нашего государства.
Нужно также научиться действовать превентивно, не просто реагировать, а действовать уже тогда, когда прозвучали слова об агрессии. Когда становится ясно, что война может начаться в любой момент. Агрессор должен почувствовать силу демократического мира, силу международного права уже тогда, когда только собирается нарушить существующие базовые нормы, подчеркнул Президент.
«И третий обязательный пункт: все военные преступники всегда должны нести ответственность. Справедливость должна сказать свое слово, и слово справедливости должно быть подкреплено действиями. За каждую смерть, причиненную в Украине российскими солдатами, за каждую пытку, изнасилование, за каждый разрушенный город, за депортации людей и детей должны ответить и те, кто это сделал, и те российские командиры и политики, которые отдавали такие приказы. Демократия должна быть действенной во всех смыслах», – добавил он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения рассказал, какой должна быть экономическая политика во время войны и в послевоенный период.
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