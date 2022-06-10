Новости: Экономика
10 июня 2022, 14:03 • Варвара Крат • 18915
США выделили Украине 7,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки
КИЕВ. 10 июня. УНН. США выделили Украине прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 млрд долларов. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.
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"С нетерпением жду сотрудничества с Денисем Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, поддержать ее устойчивость и восстановление. Имея прямую бюджетную поддержку в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", – отметила Бринк.
Напомним
Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter сообщила о новой финансовой помощи от США в размере 1 млрд долларов. Также она добавила, что ожидается еще 7,5 млрд долларов финансовой помощи Украине.
Источник: УНН
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