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Новости: Криминал и ЧП
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Под Киевом на российской мине подорвался автомобиль

Под Киевом на российской мине подорвался автомобиль

КИЕВ. 10 июня. УНН. Сегодня утром в Киевской области на российской мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель значительных повреждений не получил. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел вблизи хутора Почепин Макаровского СТГ. Спасатели установили, что автомобиль DAF с прицепом, наполненным песком, подорвался на мине и загорелся. Водитель значительных повреждений не получил.

Пожар локализован в 10:29 и полностью ликвидирован в 10:53. На тушение пожара привлекли 5 пожарных и 1 единицу техники.

Дополнение

В Бучанском районе Киевской области 35-летний тракторист подорвался на противотанковой мине, которую оставили российские войска.

Источник: УНН
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