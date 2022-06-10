Настоящее лицо "русского мира": оккупанты вывозят из Мариуполя для "ДНР" уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты вывозят из разрушенного Мариуполя в так называемую “ДНР” уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольский городской совет.

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“В так называемой «ДНР» радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов убирают детские площадки. Настоящее лицо «русского мира» – убийства, разрушения и мародерство”, – говорится в сообщении.

Дополнение

В Мариуполе набирает обороты гуманитарная катастрофа и угроза эпидемии холеры. Как стало известно, российские оккупанты в Мариуполе перешли на практику отказа от поиска тел погибших под завалами, сносят дома без этого.