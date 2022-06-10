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Настоящее лицо "русского мира": оккупанты вывозят из Мариуполя для "ДНР" уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику

Настоящее лицо "русского мира": оккупанты вывозят из Мариуполя для "ДНР" уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские оккупанты вывозят из разрушенного Мариуполя в так называемую “ДНР” уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Цитата

“В так называемой «ДНР» радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов убирают детские площадки. Настоящее лицо «русского мира» – убийства, разрушения и мародерство”, – говорится в сообщении.

Дополнение

В Мариуполе набирает обороты гуманитарная катастрофа и угроза эпидемии холеры. Как стало известно, российские оккупанты в Мариуполе перешли на практику отказа от поиска тел погибших под завалами, сносят дома без этого.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Донецк и Донецкая область, Мариуполь
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