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Швейцария одобрила новый пакет санкций против рф, включая нефтяное эмбарго

Швейцария одобрила новый пакет санкций против рф, включая нефтяное эмбарго

КИЕВ. 10 июня. УНН. Швейцария одобрила шестой пакет санкций против россии, включающий эмбарго на российскую нефть. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии, передает УНН.

Цитата

"Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против россии и беларуси", - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается также, что правительство Швейцарии также решило ввести финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек.

Среди лиц граждане россии и беларуси – военнослужащие, представители политических кругов, бизнесмены и лица, распространяющие пропаганду и дезинформацию о войне в Украине.

Санкции Берна предполагают отключение от международной системы SWIFT четырех банков – российских и белорусских.

Дополнение

Европейский Союз 3 июня официально опубликовал шестой пакет санкций против россии с частичным нефтяным эмбарго. Не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Венгрии.

Как стало известно позже, ЕС ослабил шестой пакет санкций против россии, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.

В настоящее время Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против россии за ее вторжение в Украину.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Беларусь, Швейцария
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