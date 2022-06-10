Швейцария одобрила новый пакет санкций против рф, включая нефтяное эмбарго

КИЕВ. 10 июня. УНН. Швейцария одобрила шестой пакет санкций против россии, включающий эмбарго на российскую нефть. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии, передает УНН.

Цитата

"Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против россии и беларуси", - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается также, что правительство Швейцарии также решило ввести финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек.

Среди лиц граждане россии и беларуси – военнослужащие, представители политических кругов, бизнесмены и лица, распространяющие пропаганду и дезинформацию о войне в Украине.

Санкции Берна предполагают отключение от международной системы SWIFT четырех банков – российских и белорусских.

Дополнение

Европейский Союз 3 июня официально опубликовал шестой пакет санкций против россии с частичным нефтяным эмбарго. Не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Венгрии.

Как стало известно позже, ЕС ослабил шестой пакет санкций против россии, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам.

В настоящее время Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против россии за ее вторжение в Украину.