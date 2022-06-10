Смертным приговором иностранцам в "днр" россия поднимает ставки на переговорах – советник главы МВД

КИЕВ. 10 июня. УНН. Так называемый "суд" самопровозглашенной "днр" над иностранцами, воевавшими на стороне Украины, является повышением ставок россии в переговорном процессе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает УНН.

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“Есть уже твит Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он заявляет о том, что обращается к официальному кремлю и его марионеткам, чтобы перестать заниматься неправовыми вещами, не имеющими ничего общего с международными законами ведения войны. И сегодня он анонсировал разговор с нашим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Поэтому я думаю, что наша внешнеполитическая позиция будет очень четко скоординирована с США, с Британией. Я думаю, что вообще со всем Европейским Союзом", – сказал Денисенко.

Детали

В то же время он отметил, что Киев должен четко понимать, что на самом деле суд над иностранцами – это поднятие россией ставок в переговорном процессе, они используют их как заложников.

"Специально для этого, в такой молниеносной скорости, проведён этот суд. Это сделано для того, чтобы давить на мир с проведением переговоров с российской федерацией. С другой стороны, 11 сентября, вы должны помнить, что состоятся довыборы в региональные думы и губернаторов в 27 регионах российской федерации, и выборы во многом будут этаким вотумом доверия для ведения войны, и вотумом доверия к политике путина относительно военных действий на территории Украины. И суд над нашими военнопленными, к сожалению, будет в принципе одной из частей этой предвыборной кампании", - подчеркнул Денисенко.

Дополнение

"Суд" самопровозглашенной "днр" 9 июня "приговорил" к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.

Британский депутат Роберт Дженрик сегодня сообщил, что украинские власти в приоритетном порядке включат британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, получивших от "днр" "приговор" в виде смертной казни, в список на обмен военнопленных.