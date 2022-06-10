"Майор роту потерял. Теперь ходит, улыбается": ГУР обнародовало перехват разговора оккупанта с отцом

КИЕВ. 10 июня. УНН. Родственники оккупанта возмущаются порядками в армии рф. Перехват разговора обнародовало ГУР Минобороны, пишет УНН.

Детали

Оккупант рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его к прокурору. Впрочем, россиянин уже неделю не может дождаться встречи с ним.

Его отец советует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: «Ни жрачки, ни питья, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего».

Далее советует активнее жаловаться на здоровье: «Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… (убежал) оттуда. Теперь ходит, улыбается».

Сын объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие: «Одна боевая машина осталась. Механики все трёхсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили».

Отец рассказывает об общении родственников оккупантов с представителями российского командования: «Спрашивали о каких-то деньгах, почему урезали? Ничего не смогли они ответить. Зачем они собирают людей? Не могут ничего сказать».

Дополнение

Российские командиры продают пайки своих солдат, поэтому те продолжают питаться собаками, свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.